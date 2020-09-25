Два региона Сибири вошли в топ-10 территорий с самым большим количеством выздоровлений по коронавирусу

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

За неделю в Сибири выздоровели от коронавируса более 4 тысяч человек; в списке лидеров по победе над COVID-19 — сразу два региона СФО.

Два региона Сибирского федерального округа — Новосибирская область и Алтайский край — вошли в десятку территорий с наибольшим количеством выздоровевших от COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Там уточнили, что в тройку субъектов-лидеров на сегодня входят Республика Башкортостан, Ярославская область и Ханты-Мансийский АО (они делят второе место) и Чукотский АО. Там доля выздоровевших от общего числа заболевших составляет более 90 %.

Что касается СФО, то здесь процент победивших болезнь за неделю понизился до 83 %, но всё ещё опережает общероссийский показатель (82 %). Всего за неделю выздоровело 4 407 человек.

«В общероссийский топ-20 территорий с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса входят три региона СФО: Новосибирская область (5-е место), Алтайский край (6-е место) и Республика Тыва (15-е место)», — уточнили в ИЦК.

Также эксперты составили ТОП-3 региона-«антилидера» с самым низким процентом выздоровевших.

Это Ненецкий АО — здесь 39 % излечившихся от COVID-19, Республика Калмыкия (60 %), а также город Севастополь (63 %).

Напомним, по данным на 30 сентября в Новосибирской области за сутки выздоровел 51 человек.