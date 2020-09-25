Эдуард Стрельцов: неожиданные факты биографии великого футболиста

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Стал лучшим бомбардиром чемпионата в 17 лет; отказал в знакомстве дочке влиятельной чиновницы.

В России в прокат вышел фильм о прославленном советском футболисте Эдуарде Стрельцове. Судьба «советского Пеле», как часто называют Стрельцова, изобиловала интересными фактами.

Отец будущего великого футболиста — офицер разведки. После окончания Второй мировой войны не вернулся домой, а нашёл новую семью и поселился в Киеве. Ничто не предвещало, что будущая звезда свяжет свою жизнь со спортом. После окончания семи классов Эдуард начал трудиться слесарем на заводе «Фрезер». В футбол Стрельцов попал случайно, скорее это было хобби, чем что-то серьёзное. Первые шаги в профессиональном спорте начал в заводской команде в 1951 году.

Лучшим бомбардиром чемпионата Эдуард Стрельцов стал в 16 лет, а в 1955 году попал в легендарную сборную СССР.

К несчастью, блистательная карьера Стрельцова оборвалась. В 1958 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за изнасилование. Поговаривают, что дела могло бы и не быть. Дело в том, что Стрельцов якобы отказался знакомиться на одном из приёмов с дочерью влиятельного министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Он заявил чиновнице, что, дескать, невеста уже есть и новые знакомства ни к чему. Суд и заключение в тюрьму не простил Стрельцову и Никита Хрущёв – он считал, что такой поступок порочит образ советского человека.

В чемпионатах СССР футболист провёл 222 матча, забил 100 голов. За сборную СССР в 1955‑1968 годах он провёл 40 матчей, забил 29 голов.