Экс-глава СО РАН стал фигурантом дела о мошенничестве

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Александра Асеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере; Асеев был главой СО РАН с 2008 по 2017 год.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы Сибирского отделения РАН Александра Асеева. Его подозревают в мошенничестве.

По данным следователей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ноябре минувшего года в Академгородке прошли обыски. Фигурантом дела о превышении полномочий стал бывший управляющий делами отделения. Дело связывают с приватизацией семьёй бывшего главы СО РАН Александра Асеева коттеджа в элитной части Академгородка. Позже в самом коттедже также прошли обыски.

Коттедж находится на улице Мальцева. Ранее он находился в собственности Российской Федерации, с 2014 года его приватизировала дочь Асеева.

Александр Асеев был главой СО РАН с 2008 по 2017 год.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 18 ноября 2019 года сотрудники спецслужб пришли с обыском в Сибирское отделение РАН в Академгородке. В отношении бывшего управляющего организации Эдуарда Скубневского было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Он занимался общими вопросами распределением жилья: таким образом он передал академику Александру Асееву коттедж по адресу Мальцева, 16.

Приватизация имущества СО РАН нанесла бюджету ущерб на сумму более 67 миллионов рублей.

Напомним, 24 ноября 2019 года следователи нагрянули в скандальный коттедж.

Напомним, ранее сибирские учёные показали выращенных в лаборатории клопов-охотников.