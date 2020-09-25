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ФК «Новосибирск» — «Динамо-Барнаул»: видео голов

сегодня 01:12

Фото ФК "Новосибирск"

Новосибирцы на выезде обыграли барнаульское «Динамо»; хозяева не забили ни одного гола.

ФК «Новосибирск» разгромил «Динамо-Барнаул» на выезде со счётом 3:0. После победы сибиряки с 19-ю очками делят первое место с «КАМАЗом», «Волгой» и «Тюменью», которые пока не сыграли свои матчи.

Следующий матч новосибирцы сыграют с «Волной», которая пока занимает пятое место таблицы с 16-ю очками. Матч состоится 4-го октября.

Напомним, ХК «Сибирь» крупно обыграл дома «Автомобилист».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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