Фото: молодые колонки из Новосибирского зоопарка осваивают просторы сибирских лесов
Фото: Kivuli Kivuli, А. Вакуленко
Животные выпущены в дикую природу; фотографии молодых колонков показали в Новосибирском зоопарке.
Колонки, рождённые в Новосибирском зоопарке, выпущены в дикую природу. Теперь животные будут обитать в сибирских лесах.
«Ареал этого вида включает всю Сибирь. И на протяжении многих лет Новосибирский зоопарк выпускает колонков в природу. Молодняк этого года был выпущен в лесной зоне Новосибирской области», — рассказали в зоопарке.
Самки колонков сами выкармливали детёнышей, показывали им, как поступать с «взрослой» едой. Сотрудники зоопарка намеренно практически не контактировали с малышами.
Теперь молодым животным будет несложно адаптироваться в естественных условиях.
Напомним, вчера в Новосибирский зоопарк из Франции привезли барханную кошку.
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