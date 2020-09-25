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Фото: молодые колонки из Новосибирского зоопарка осваивают просторы сибирских лесов

вчера 20:57

Фото: Kivuli Kivuli, А. Вакуленко

Животные выпущены в дикую природу; фотографии молодых колонков показали в Новосибирском зоопарке.

Колонки, рождённые в Новосибирском зоопарке, выпущены в дикую природу. Теперь животные будут обитать в сибирских лесах.

«Ареал этого вида включает всю Сибирь. И на протяжении многих лет Новосибирский зоопарк выпускает колонков в природу. Молодняк этого года был выпущен в лесной зоне Новосибирской области», — рассказали в зоопарке.

Самки колонков сами выкармливали детёнышей, показывали им, как поступать с «взрослой» едой. Сотрудники зоопарка намеренно практически не контактировали с малышами.

Теперь молодым животным будет несложно адаптироваться в естественных условиях.

Напомним, вчера в Новосибирский зоопарк из Франции привезли барханную кошку.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Новосибирский зоопарк
фото
дикие животные

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