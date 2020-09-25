Футбольные болельщики Новосибирска назвали Барнаул деревней

Фото ФК "Новосибирск"

ФК «Новосибирск» крупно обыграл барнаульских футболистов; некоторые фанаты из столицы Сибири нелестно высказались о городе хозяев площадки.

Новосибирцы бурно комментируют разгромную победу местных футболистов над «Динамо-Барнаул». Своё мнение фанаты высказывают в сообществе ФК «Новосибирск». Некоторые комментаторы нелестно высказываются о Барнауле:

«Барнаул — это деревня», — написал в комментариях Сергей Бородин.

Впрочем, высказывание фаната тут же удалили администраторы, а другие его вовсе не поддержали:

«Зря так; зачем опускаться до оскорблений? Не надо так», — отвечает ему Сергей Сажин.

Напомним, после победы над барнаульцами новосибирские футболисты вышли в лидеры турнира.