Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Футбольные болельщики Новосибирска назвали Барнаул деревней

сегодня 01:02

Фото ФК "Новосибирск"

ФК «Новосибирск» крупно обыграл барнаульских футболистов; некоторые фанаты из столицы Сибири нелестно высказались о городе хозяев площадки.

Новосибирцы бурно комментируют разгромную победу местных футболистов над «Динамо-Барнаул». Своё мнение фанаты высказывают в сообществе ФК «Новосибирск». Некоторые комментаторы нелестно высказываются о Барнауле:

«Барнаул — это деревня», — написал в комментариях Сергей Бородин.

Впрочем, высказывание фаната тут же удалили администраторы, а другие его вовсе не поддержали:

«Зря так; зачем опускаться до оскорблений? Не надо так», — отвечает ему Сергей Сажин.

Напомним, после победы над барнаульцами новосибирские футболисты вышли в лидеры турнира.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

123457
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39178
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31176
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23076
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22352
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21653
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21055
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября