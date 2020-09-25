Футбольные болельщики Новосибирска назвали Барнаул деревней
Фото ФК "Новосибирск"
ФК «Новосибирск» крупно обыграл барнаульских футболистов; некоторые фанаты из столицы Сибири нелестно высказались о городе хозяев площадки.
Новосибирцы бурно комментируют разгромную победу местных футболистов над «Динамо-Барнаул». Своё мнение фанаты высказывают в сообществе ФК «Новосибирск». Некоторые комментаторы нелестно высказываются о Барнауле:
«Барнаул — это деревня», — написал в комментариях Сергей Бородин.
Впрочем, высказывание фаната тут же удалили администраторы, а другие его вовсе не поддержали:
«Зря так; зачем опускаться до оскорблений? Не надо так», — отвечает ему Сергей Сажин.
Напомним, после победы над барнаульцами новосибирские футболисты вышли в лидеры турнира.
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