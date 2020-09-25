Гороскоп на 30 сентября: остерегайтесь ошибок, которые могут повлечь болезни

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Астролог Павел Глоба советует сегодняшний день посвятить материальным делам: коммерции, различным покупкам, всевозможным торговым сделкам, финансовым отношениям; так же сегодняшний день благоприятен для строительства.

Сегодня следует находиться в приподнятом настроении, но нельзя нарушать гармонию, вносить в мир хаос, осквернять землю. Полезным будет изучение чего-то нового, накапливание знаний. Постарайтесь проявить особое внимание к животным и заботу о них. Хорошо наносить защитные знаки на камнях, магические гравировки на кольцах.

Медицина

Болезнь этого дня имеет особенность возобновляться при обстоятельствах, идентичных её появлению. Показано лечение заболеваний желудка и желудочно-кишечного тракта, можно проводить операции в брюшной полости. Не рекомендуется лечить заболевания печени и крови, болезни кожи, стоп и голеностопного сустава.

Приметы

За приметами в этот день особенно не следят. Но если к вам ластятся животные, или на плечо садятся птицы, если вы встречаете много животных – это знак помощи и покровительства. Если животные набрасываются на вас, то это говорит о том, что ваш жизненный путь ошибочный. Если животные нападают на ребенка – это знак того, что он лишен защиты. Если вас кусают кровососущие насекомые – это к предстоящей болезни, или же предупреждение о том, что вы делаете ошибочные шаги. Оказаться свидетелем катастрофы или увидеть кровь, как и порезаться, означает то, что вас предупреждают об ошибках, которые могут повлечь за собой болезни.

Сновидения

Туманные и расплывчатые сны не трактуются. Яркие сны сбываются очень быстро, в течение недели. Есть во сне, пить и видеть молоко – знак удачи и благополучия. А производить противоположный еде акт – знак воровства и потерь. Испачкаться грязью, видеть себя голым – к упадку и нищете. Купаться и видеть воду – к сплетням и слухам. Зимний пейзаж – к болезни. Увидеть деньги – к получению их. Видеть кровь, пораниться – предупреждение о катастрофах или тяжелой болезни.

Пища

В этот день хорошо употреблять молоко и все молочные продукты, молочные каши, творог, ватрушки, хлеб. Ритуальное кушанье этого дня – молочная тюря с медом (хлеб обмакивают в мед и бросают в молоко). Не рекомендуется употреблять алкоголь и мясную пищу.

Одежда

Если возможно, не пользуйтесь в этот день кожаными вещами и одеждой из натурального меха. Придерживайтесь зеленой гаммы. Избегайте всего пестрого.