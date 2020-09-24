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Госдума России уходит на удалёнку из-за коронавируса

сегодня 07:38

Фото из открытых источников

Нижняя палата парламента частично переходит на дистанционный режим работы из-за коронавируса; за неделю госпитализированы восемь депутатов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», — сказал Володин во вторник на заседании Госдумы.

Спикер добавил, что в связи с этим Госдума принимает дополнительные меры эпидемиологической защиты, включая перевод заседаний комитетов и круглых столов в режим видеоконференцсвязи.

Напомним, 24 сентября стало известно, что от коронавируса умер депутат Госдумы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
Госдума
карантин
коронавирус

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