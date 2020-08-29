Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Граждане определились: стали известны самые популярные у россиян направления на Новый год. Новосибирском интересуются в 2 раза больше

сегодня 00:46

Фото pixabay.com

Маршруты внутри России остаются в топе интереса граждан; но часть россиян надеются вырваться в Новый год к тёплым морям.

Спрос на авиабилеты на рождественские праздники уже вырос на треть, подсчитали в сервисе «Wildberries Авиабилеты». Лидируют Хургада и Шарм-эль-Шейх, суммарный интерес к ним вырос в 6,5 раз, хотя направления всё ещё закрыты. Каир прибавил в интересе россиян 5 раз, Афины – 4. Барселона, не смотря на закрытость для россиян, выросла в интересе в 3 раза. В разы интереснее стали Мальдивы и Киев. Серьёзно подросли Нью-Йорк (на 72%), Тбилиси (на 40%), Ереван (на 24%), Минск (на 14%) и Берлин (на 6%).

Но абсолютным лидером по росту запросов авиабилетов стал Мехико – 140 раз.

Юг России тоже интересен соотечественникам на Новый год, хотя показатели роста не столь впечатляющие. Ростов-на-Дону и Краснодар прибавили 12%, Геленджик – 5%. Крым и Симферополь пользуются устойчивым интересом, хотя и без роста к августу.

В целом, спрос на билеты внутри России на новогодние праздники вырос на 24%. Лидируют Калининград, Казань и Санкт-Петербург. Спрос на поездки в Новосибирск вырос почти в 2 раза. Владивосток интереснее вполовину, Екатеринбург – на 55%.

Напомним, 29 августа Ростуризм заявил, что продлит программу кэшбека уже нынешней осенью.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

туристы

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

123457
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39178
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31176
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23076
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22352
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21653
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21055
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября