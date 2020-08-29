Граждане определились: стали известны самые популярные у россиян направления на Новый год. Новосибирском интересуются в 2 раза больше

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Маршруты внутри России остаются в топе интереса граждан; но часть россиян надеются вырваться в Новый год к тёплым морям.

Спрос на авиабилеты на рождественские праздники уже вырос на треть, подсчитали в сервисе «Wildberries Авиабилеты». Лидируют Хургада и Шарм-эль-Шейх, суммарный интерес к ним вырос в 6,5 раз, хотя направления всё ещё закрыты. Каир прибавил в интересе россиян 5 раз, Афины – 4. Барселона, не смотря на закрытость для россиян, выросла в интересе в 3 раза. В разы интереснее стали Мальдивы и Киев. Серьёзно подросли Нью-Йорк (на 72%), Тбилиси (на 40%), Ереван (на 24%), Минск (на 14%) и Берлин (на 6%).

Но абсолютным лидером по росту запросов авиабилетов стал Мехико – 140 раз.

Юг России тоже интересен соотечественникам на Новый год, хотя показатели роста не столь впечатляющие. Ростов-на-Дону и Краснодар прибавили 12%, Геленджик – 5%. Крым и Симферополь пользуются устойчивым интересом, хотя и без роста к августу.

В целом, спрос на билеты внутри России на новогодние праздники вырос на 24%. Лидируют Калининград, Казань и Санкт-Петербург. Спрос на поездки в Новосибирск вырос почти в 2 раза. Владивосток интереснее вполовину, Екатеринбург – на 55%.

Напомним, 29 августа Ростуризм заявил, что продлит программу кэшбека уже нынешней осенью.