Губернатор Новосибирской области предложил ввести льготную ипотеку для молодых учёных

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Травников предложил распространить идею на территории Академгородка и Кольцово; заявление прозвучало на заседании Госсовета.

Губернатор Новосибирской области предложил ввести льготную ипотеку для молодых учёных. Заявление прозвучало на заседании президиума Госсовета.

Травников обратил внимание участников заседания на меры поддержки молодых учёных, а также на механизмы закрепления талантливой молодёжи в научных организациях российских регионов. Он напомнил, что сейчас действуют эффективные инструменты – жилищные сертификаты.

«Второй вариант, который может дополнить первый, это аналог сельской ипотеки. В этом году она стартовала, в том числе на территории нашего региона, причём очень успешно. Я считаю, что можно такой же ипотечный продукт создать для молодых учёных. Как вариант, в первом пилоте — для молодых учёных, которые проживают на территории с высокой концентрацией науки и инноватики. Для нас это наукоград Кольцово, Академгородок, Краснообск», — выдвинул предложение Андрей Травников.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с обманутыми дольщиками региона и лично ответил на их вопросы.