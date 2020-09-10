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ХК «Сибирь» проиграл СКА

вчера 23:35

Фото пресс-служба ХК "Сибирь"

Новосибирский хоккейный клуб с переменным успехом играет матчи КХЛ: в домашнем матче «Сибирь» уступила СКА два гола.

«Сибирь» 30 сентября принимала на своей площадке СКА в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для хозяев встреча завершилась проигрышем, 4:6. Первый период завершился при доминировании новосибирцев, 2:0. После чего гости собрались и во втором периоде забросили в ворота «Сибири» 4 гола при одном ответном. Завершающий период окончился 1:2. Наши ворота защищал Харри Сятери.

Напомним, 10 сентября ХК «Сибирь» принимал ЦСКА.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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