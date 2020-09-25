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Источник бесконечного счастья назвали учёные

сегодня 12:05

Фото pixabay.com

Учёные из Великобритании нашли источник бесконечного счастья; как выяснилось, речь идёт о просмотре видео с животными.

Просмотр забавных видео с животными снижает уровень стресса и приносит положительные эмоции. К таким выводам пришли учёные из Великобритании, проведя эксперимент с группой добровольцев. Об этом сообщает телеканала «РЕН.ТВ».

В эксперименте приняли участие студенты и преподаватели крупнейших университетов Великобритании. Все добровольцы сообщали о сильном стрессе. Им было предложено в течение получаса посмотреть видео с забавными животными.

«Учёные удивились, когда обнаружили, что это помогло снизить уровень стресса и тревожности и даже выровнять давление вместе с пульсом», — сообщается на сайте канала.

Напомним, ранее учёные показали выращенных в лаборатории клопов-хищников.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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