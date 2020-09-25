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Из-за коронавируса в Хакасии закрывают на карантин школы и детские сады

сегодня 11:39

Фото из открытых источников

По данным оперативного штаба республики, коронавирус вносит коррективы в работу образовательных учреждений; они уходят на карантин.

Как сообщает оперативный штаб при правительстве Хакасии, из-за коронавируса в республике на карантин пришлось закрыть три школы в трёх муниципалитетах: это Гайдаровская школа Орджоникидзевского района, Аскизский лицей-интернат и школа № 8 Саяногорска.

На карантин из-за коронавируса, по данным оперштаба, отправлено 28 классов в школах и шесть групп в детсадах.

Кроме того, полностью остановлена работа детсадов «Дельфин» в Саяногорске и «Колосок» в Аскизе.

Напомним, в Кузбассе из-за коронавируса на карантин частично отправлены четыре вуза.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Хакасия
карантин
коронавирус

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