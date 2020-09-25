Как отдыхаем на 4 ноября 2020 года

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В ноябре новосибирцев ждёт укороченная рабочая неделя; в начале месяца еще один выходной будет в будние дни.

В России 4 ноября отмечается День народного единства. В этом году праздник приходится на среду, поэтому выходной будет среди недели.

Накануне, 3 ноября, у работающих граждан должен быть сокращенный рабочий день.

Всего в ноябре будет 10 выходных дней – 1, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа.

Напомним, стало известно, когда состоятся осенние каникулы для школьников.

