Как сделать тест на коронавирус в Новосибирске: цены, лаборатории, сроки

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Софии Березовской

Коронавирус в России снова начал набирать обороты; инструкция, как провериться на COVID-19 в Новосибирске.

В России начали говорить о начале второй волны коронавируса в сентябре. Это подтверждают и статистические данные, по которым количество заболевших увеличивается с каждым днём. Провериться на наличие COVID-19 можно самостоятельно. Инструкция, как сделать тест на коронавирус, куда обратиться и сколько это будет стоить.

Как подготовиться к анализу и как его берут

Для исследования на коронавирус берут мазки из носа и ротоглотки.

За 24 часа до анализа запрещено принимать алкоголь. Это объясняется тем, что в алкоголе содержится спирт, который обладает дезинфицирующим эффектом, что может привести к неточному результату.

Для точности данных за 4 часа до взятия мазков нельзя полоскать рот антисептиками, рассасывать таблетки для горла. За 1 час до забора материала нельзя принимать пищу, курить.

Где сдать анализ

Поликлиника

Обратиться в поликлинику для теста можно только в случае, если:

- наблюдаются симптомы ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк);

- происходили контакты с заболевшими (две недели до обращения).

Если наблюдаются только симптомы ОРВИ, в исследовании, скорее всего, откажут. В других случаях решение о проведении тестирования на COVID-19 будет принимать доктор.

«Инвитро»

В специализированной лаборатории «Инвитро» сделать тест на коронавирус может любой желающий. При этом есть два варианта сдачи теста. В первом случае анализ делает сотрудник, во втором — сам обратившийся.

Для того чтобы сдать анализ в лаборатории, нужно записаться заранее. При этом, как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, очередь на исследование занята на день вперёд. Как рассказал диспетчер, цена вопроса – 1990 рублей. Результат придёт в течение 2-4 дней.

Для того чтобы приобрести набор для анализа, записываться заранее не нужно. Купить его могут те, у кого нет симптомов и кто не контактировал с больными коронавирусом.

В него входят:

- документы для заполнения (данные, контакты пациента);

- два экземпляра договора;

- инструкция;

- расходные материалы для взятия анализа: пробирка, шпатель, маркер, два зонда и пакеты.

Отнести биоматериалы нужно будет обратно в «Инвитро». Результаты придут в течение семи дней.

Гемотест

Чтобы сдать анализ на коронавирус в Гемотесте, записываться не нужно. Однако для пациентов предусмотрена предварительная запись, на которой предложат заполнить персональные данные, чтобы не тратить время на месте.

Берут анализ на коронавирус в следующих пунктах:

Морской проспект;

Красный проспект;

улица Станиславского;

Богдана Хмельницкого, 22;

Сибиряков-Гвардейцев, 34.

Лаборатории Гемотеста работают с понедельника по субботу. Сдать анализ можно с 12:00 до 15:30. Стоит исследование 1950 рублей. Результаты придут в течение трёх дней.

Напомним, 28 сентября в пресс-службе Новосибирской области рассказали, что медиков обучили вакцинации от коронавируса.