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Когда каникулы 2020-2021 для школьников в Новосибирске

сегодня 11:46

Фото pixabay.com

Осенние каникулы начнутся уже через месяц; зимние каникулы продлятся почти две недели.

С окончанием первого месяца осени многие школьники задумались – когда наступят каникулы. Даты наступления отдыха для школьников в России плавающие.

Те школьники, которые учатся по четвертям, получают по неделе отдыха осенью, весной, а зимой – почти две недели. Осенние и зимние праздники добавляют ещё несколько дней к каникулам школяров.

Примерное расписание каникул такое:

Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. Также добавится государственный выходной день за праздник Дня народного единства 4 ноября.

Зимние каникулы продлятся с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Весенние каникулы – 22 по 28 марта 2021 года.

Для первоклассников иногда вводят и дополнительные дни каникул с 8 по 14 февраля.

Для тех школьников, которые учатся по триместрам, расписание каникул такое:

Осенние каникулы: с 5 по 11 октября и с 16 по 22 ноября.

Зимние каникулы: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, а также с 15 по 21 февраля.

Весенние каникулы: с 5 по 11 апреля.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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