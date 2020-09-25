Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 30 сентября

Фото оперативного штаба

Ещё 71 новосибирец заразился коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались четыре пациента.

По состоянию на 30 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 13 070 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболел 71 человек.

Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 772 — это дети.

В стационарах скончались четыре пациента. Это мужчина в возрасте 72 лет и три женщины, им было 72, 73 и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 55 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.