Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале

Фотографии с сайта pixabay.com, Дениса Калина и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу.

Середина рабочей недели оказалась очень насыщенной. Главные события дня — в нашем обзорном материале.

Компенсация вынужденного отпуска

Компенсировать родителям вынужденный отпуск, который многим придётся взять в случае перевода детей на дистанционное обучение, предложили в Госдуме.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что должна быть разработана программа поддержки семей в связи с возможным ухудшением обстановки по коронавирусу.

Школьные поборы

Родители Новосибирских школьников пожаловались на то, что их заставляют сдавать деньги на подарки учителям. За несколько дней до Дня учителя классный руководитель поставила их перед фактом – к понедельнику нужно купить 12 коробок конфет.

Отметим, что правозащитники, специализирующиеся на сфере образования, не раз повторяли: поборы в школе – это незаконно.

Подробности уголовного дела экс-главы СО РАН

Стали известны подробности уголовного дела в отношении экс-главы СО РАН Александра Асеева. По данным СУ СКР по НСО, Асеев решил завладеть коттеджем, который принадлежал СО РАН, «из корыстных побуждений».

«При этом нуждающимся в предоставлении ему жилья он не являлся, поскольку имел в собственности квартиру», — заявили в СК.

Прижигала сыпь сигаретой

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы города Топки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Истязание, совершённое в отношении двух лиц и заведомо несовершеннолетнего».

Женщина систематически избивала 5- и 6-летнюю дочерей. Женщина требовала от девочек неукоснительного подчинения и послушания. За незначительные провинности она применяла к ним физическое наказание.

Канистра с бензином

Канистра из под бензина обнаружена на месте крупного пожара в Новосибирске — в центральном районе вечером 29 сентября сгорела гостиница «Император».

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на площади порядка 600 метров. На месте пожара работали 80 человек личного состава и 24 единицы техники. Сообщается, что пострадавших среди постояльцев и персонала нет — они самостоятельно покинули здание.

Рабочий погиб — кто виноват

В Новосибирске на стройке в результате несчастного случая погиб рабочий. По факту происшествия начато расследование.

В компании-застройщике заявили, что с трагедии может быть виновна подрядная организация.

Хоккеисты снова в строю

Все игроки новосибирского ХК «Сибирь» вылечились от коронавируса. Заявление об этом сегодня сделал министр спорта НСО Сергей Ахапов.

Сиб.фм также опубликовал инструкцию, как сделать тест на коронавирус, куда обратиться и сколько это будет стоить в Новосибирске.

Кубок мира по боксу

В Новосибирске пройдёт Кубок мира по боксу. Однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

Все бои пройдут в крупнейшем за Уралом волейбольном центре, который в начале сентября ввели в строй в Новосибирске.