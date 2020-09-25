Компенсировать родителям вынужденный отпуск из-за ухода детей на дистанционку предложили в Госдуме

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В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки российские школы отправляют учеников на двухнедельные каникулы; гарантий, что ситуация улучшится и дети после перерыва вернутся к очному обучению, пока нет.

Компенсировать родителям вынужденный отпуск, который многим придётся взять в случае перевода детей на дистанционное обучение, предложили в Госдуме.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что должна быть разработана программа поддержки семей в связи с возможным ухудшением обстановки по коронавирусу.

«По нашему мнению, для решения проблемы необходимо срочно запустить программу компенсации родителям вынужденного отпуска за свой счёт, который им придётся брать в случае продления каникул или закрытия школ из-за эпидемии коронавируса. Принимать эту программу необходимо на уровне правительства, а средства выплачивать из федерального бюджета», – отметил Миронов.

Как ранее писал Сиб.фм, в ряде регионов школьников уже отправили на преждевременные каникулы. В Москве решено закрыть школы сразу на две недели — с 5 до 18 октября.

Напомним, в четырёх вузах Кемеровской области выявили 30 случаев коронавируса.