Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 1 октября - режим ЧС в Словакии, сокращение работников Disney и производство вакцины фондом Билла Гейтса

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Режим ЧС в Словакии, сокращение работников Disney, производство вакцины фондом Билла Гейтса; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 1 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 33 916 991 человек, из которых 1 019 057 умерли, 25 380 689 выздоровели.

Рейтинг ВОЗ

По данным ВОЗ, с начала пандемии по всему миру скончались от коронавируса свыше миллиона человек. Заражено более 33 миллионов. Таким образом, летальность болезни составляет 3,01 %, от чего не легче тем, кто ушёл из жизни.

Топ-3 стран по количеству умерших выглядит так: США, Бразилия, Индия. Смертность, соответственно – 205 тысяч, 142 тысячи, 95 тысяч человек.

Сокращение работников Disney

Американская компания Walt Disney сократит 28 тысяч своих сотрудников в США из-за экономических проблем в связи c продолжительным закрытием ряда тематических парков на фоне пандемии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, адресованное руководством работникам компании.

Сокращения затронули сотрудников тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также членов руководства. При этом порядка 67 % увольняемых работников трудились неполный рабочий день.

Отмечается, что в американских тематических парках Disney до начала пандемии были задействованы более 100 тысяч сотрудников.

Режим ЧС в Словакии

В Словакии с 1 октября вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за большого роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, сообщает словацкий телеканал "ТА3".

При этом по закону страны режим ЧС может быть введён на срок до 90 дней и в ходе него государство может ограничивать основные права и свободы, насколько это необходимо, до окончания срока действия ЧС.

С начала пандемии на территории Словакии был выявлен в общей сложности 10 141 случай заражения коронавирусом.

Ситуация в Украине

Верховная рада ушла на карантин после того, как за соответствующее постановление проголосовал 281 народный депутат. Отмечается, что заседания отменили из-за значительной заболеваемости нардепов и сотрудников аппарата парламента COViD-19.

Работать до 9 октября депутаты будут в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а единственное пленарное заседание в следующем месяце состоится только 20 октября.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что заболел коронавирусом. В своем Telegram-канале он сообщил о положительном результате теста и о том, что остался лечиться дома.

Закрытие общепитов в Южной Корее

С 29 сентября по 4 октября предприятиям общественного питания Южной Кореи, расположенным на территории зон отдыха вдоль шоссе, запрещено принимать посетителей, сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской корпорации автомагистралей. Заведениям разрешено работать только навынос.

Кроме того, в зонах отдыха планируется вести учёт посетителей и температурный контроль.

Фонд Гейтса будет производить вакцину

Фонд Билла и Мелинды Гейтс заключил соглашения с 16 фармацевтическими компаниями о том, что они будут наращивать производство вакцины от коронавируса, когда они будут разработаны, заявил создатель Microsoft, выступая в ООН на мероприятии, посвящённом доступу к вакцинам.

"Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то — устранить её везде", — сказал Гейтс.

Он указал, что решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объёмы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех, как можно скорее.

Прогноз эпидемиолога из Швеции

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что надеяться на окончание пандемии в этом году точно не стоит.

По его словам, сейчас, прежде всего, необходимо снизить распространение вируса, тем самым ослабив давление на национальные системы здравоохранения во всём мире.

"В этом году этого точно не будет. Если в следующем году будет спокойное лето, и мы вступим в осень без каких-либо серьёзных вспышек, то, возможно, что ВОЗ решит, что ситуация безопасная и можно объявить об окончании пандемии", — объяснил Тегнелл.

Напомним, вчера врач назвал опасные симптомы коронавируса, при появлении которых следует сразу же обращаться в больницу.