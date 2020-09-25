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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 30 сентября

сегодня 12:39

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

13 147 случаев коронавируса подтверждено в Новосибирской области; с начала пандемии умерли 449 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 30 сентября в регионе выявлено 13 147 случаев COVID-19 в том числе у 784 детей.

За последние сутки заразились 77 человек.

Как рассказали в оперативном штабе, в стационарах скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 года и 82 лет.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек», — уточнили специалисты.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

«Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 662. В больницы районов госпитализированы 577 пациентов», — говорится в сообщении штаба.

Всего в Новосибирской области сделано 523 729 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 547 жителей региона, 44 432 человека сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что коечный фонд для больных коронавирусом занят на 90 %

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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