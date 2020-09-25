Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ

Фотографии с сайта pixabay.com, Федерации хоккея России, ИЦК и из соцсетей

Рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам, закрытие школ; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 1 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 176 286 человек, из которых 20 722 — умерли, 958 257 — выздоровели.

Топ-10 территорий по количеству выздоровлений

В тройку субъектов-лидеров на сегодня входят Республика Башкортостан, Ярославская область и Ханты-Мансийский АО (они делят второе место) и Чукотский АО. Там доля выздоровевших от общего числа заболевших составляет более 90 %.

Также эксперты составили ТОП-3 региона-«антилидера» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО — здесь 39 % излечившихся от COVID-19, Республика Калмыкия (60 %), а также город Севастополь (63 %).

Увеличение дотаций регионам и муниципалитетам

Увеличение дотаций регионам и муниципалитетам на сумму выпадающих доходов предложила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя в качестве поддержки пострадавших от коронавируса субъектов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам депутата, правительство также предлагает перенести сроки выплат бюджетных кредитов до 2029 года. Это сэкономит регионам 100 миллиардов. Однако дыра в бюджете в результате составит более 500 миллиардов.

Миллиардеры тоже болеют

У первого вице-президента СКА Романа Ротенберга обнаружили симптомы коронавируса. Он пропустил матч своей команды с новосибирской «Сибирью».

Игра прошла в Новосибирске сегодня. Ранее Роман Ротенберг исполнял обязанности главного тренера на игре с новосибирцами в Санкт-Петербурге, а позже в Казани в матче с «Ак Барсом».

Закрытие школ и детсадов в Хакасии

Как сообщает оперштаб при правительстве Хакасии, из-за коронавируса в республике на карантин пришлось закрыть три школы в трёх муниципалитетах: это Гайдаровская школа Орджоникидзевского района, Аскизский лицей-интернат и школа № 8 Саяногорска.

На карантин из-за коронавируса, по данным оперштаба, отправлено 28 классов в школах и шесть групп в детсадах.

Дополнительные ограничения

Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная, передаёт «Интерфакс».

Пшеничная объяснила, что всё будет зависеть от динамики заболеваемости и новые ограничительные меры могут понадобиться при её росте. Она подчеркнула, что ужесточения можно избежать. Если соблюдать рекомендованные санитарные требования, Россия выйдет на плато в течение октября или начале ноября, но более точные прогнозы пока невозможны.

Внеочередные каникулы для школьников

В Кремле заявили, что принимать решение о внеочередных каникулах для школьников предстоит главам регионов.

«Это же не Кремль должен видеть необходимость. Необходимость видят и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках особых полномочий», — объяснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня стало известно, где и как сдать тест на коронавирус в Новосибирске.