«Красноярские Столбы» засыпало снегом
Фото заповедника «Красноярские Столбы»
В последний день сентября в Красноярске выпал снег; заповедник «Столбы» поделился красивыми фото.
В национальном парке «Красноярские Столбы» в последний день сентября выпал снег.
Сотрудники заповедника показали, как выглядят припорошенные первым снегом деревья, тропинки и домики.
Вы только посмотрите, как по-новому выглядит природа.
Местные животные тоже радуются первому снегу.
Напомним, 29 сентября первый снег выпал в Новосибирске.
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