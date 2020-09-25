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«Красноярские Столбы» засыпало снегом

сегодня 15:17

Фото заповедника «Красноярские Столбы»

В последний день сентября в Красноярске выпал снег; заповедник «Столбы» поделился красивыми фото.

В национальном парке «Красноярские Столбы» в последний день сентября выпал снег.

Сотрудники заповедника показали, как выглядят припорошенные первым снегом деревья, тропинки и домики.

Вы только посмотрите, как по-новому выглядит природа.

Местные животные тоже радуются первому снегу.

Напомним, 29 сентября первый снег выпал в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

заповедники
снег
Красноярский край
Столбы

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