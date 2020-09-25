Кредитные каникулы в России могут продлить

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Многие заёмщики не смогли восстановить прежний доход; банки аннулировали около 15 тысяч заявок на кредитные каникулы.

В России могут продлить кредитные каникулы. Ранее эту меру поддержки населения назвали одной из самых эффективных.

По словам специалистов, подобная мера поддержки помогла как населению, так и представителям малого и среднего бизнеса. После первой волны пандемии не все смогли вернуть достаточный уровень доходов для обслуживания обязательств.

«К сожалению, эпидемиологическая и экономическая обстановка сейчас непредсказуема, поэтому мы прогнозируем к концу года кратное увеличение количества банкротов среди физлиц и предпринимателей», — пояснила руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков», замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Евгения Лазарева в интервью «РИА Новости».

Пока точной информации о том, будут ли продлены кредитные каникулы для россиян, нет. Ранее банки аннулировали около 15 тысяч заявок от населения на предоставление кредитных каникул.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, как получить кредитные каникулы из-за коронавируса.