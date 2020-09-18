Кровь для жертв автоаварий сдали сотрудники ГИБДД Новосибирска
Фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске сотрудники ГИБДД сдали кровь для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; с начала года в авариях получили травмы более тысячи человек.
Сотрудники новосибирской Госавтоинспекции присоединились к традиционной донорской акции и сдали кровь для пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что за 8 месяцев 2020 года на дорогах Новосибирска получили травмы различной степени тяжести 1 017 человек, ещё 42 человека погибло. Нередко жертвы автоаварий получают травмы, при которых возникает острая необходимость в переливании крови.
В пресс-службе ГИБДД объяснили, что сотрудники в силу своей профессии становятся очевидцами дорожных трагедий и понимают важность своевременной помощи.
«Автоинспекторы уверены: сданная ими кровь поможет спасти жизнь людям, пострадавшим в ДТП, а также больным, нуждающимся в переливании крови», — сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее хоккеист «Сибири» решил стать донором костного мозга.
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