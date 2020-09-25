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Кубок мира по боксу пройдёт в Новосибирске

сегодня 15:59

Фото pixabay.com

Соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса; бои пройдут в построенном волейбольном центре.

В Новосибирске пройдёт Кубок мира по боксу. Заявление сделал министр спорта региона Сергей Ахапов.

По словам министра, все бои пройдут в крупнейшем за Уралом волейбольном центре, который в начале сентября ввели в строй в Новосибирске. Решение о проведении части схваток в столице Сибири приняли генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв и губернатор области Андрей Травников.

Ахапов отметил, что волейбольный центр является универсальной площадкой и на его базе можно проводить любые соревнования, не только по игровым видам спорта.

Ранее глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявлял, что Кубок мира по боксу будет проходить на протяжении двух месяцев. Соревнования должны были пройти в декабре 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

Напомним, ранее Ольга Бузова получила вызов на бой от девушки-боксёрки.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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