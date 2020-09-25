Купить новую квартиру, не выходя из старой: online-возможности ипотечного кредитования

Пандемия привела к резкому росту ипотечного рынка и стала катализатором развития дистанционных сервисов

Фото Густаво Зырянов / Сиб.ФМ

С развитием on-line технологий получить ипотечный кредит стало проще: документы оформляются быстрее, а для подписания договора зачастую не требуется личное присутствие клиента в банке. В рамках круглого стола, организованного Сиб.фм, эксперты – представители ведущих банков и кредитно-финансовых организаций – отметили, что online-сервисы при выдаче ипотечных кредитов упрощают процесс заключения сделок и клиентам, и банкам.

Неуклонный рост

Брать ли ипотеку в период пандемии? На этот вопрос многие россияне сейчас отвечают положительно, хотя ещё весной перспективы покупки нового жилья казались туманными. Когда людям не рекомендовали выходить из дома без уважительных причин, для многих стало невозможным посмотреть квартиру или прийти в банк для открытия счета.

Но введённые Правительством РФ меры поддержки застройщиков и заёмщиков привели к тому, что, по данным Банка России, за семь месяцев 2020 года жители Новосибирской области взяли больше 19 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 43,5 млрд. рублей.

«Это на 26% больше по объему аналогичного периода прошлого года. И это рекордный объем для января-июля. Треть общей суммы приходится на первичное жилье. Всего для покупки новостроек было оформлено 5,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 14 млрд. рублей. Это на 18% больше по количеству и на 35% больше по объему показателей аналогичного периода прошлого года», — отмечают специалисты Сибирского ГУ Банка России.

В банках отмечают, что этот скачок показателей стал долгосрочной тенденцией.

«Этот рост мы наблюдаем уже несколько месяцев. Сегодня количество заявок сохраняется примерно на одном уровне, но это всё равно 2,5-2,8 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — отметила заместитель управляющего ПАО «Сбербанк» г. Новосибирска Ольга Коновалова.

«В начале 2020 года практически 100% заявок на ипотеку мы получали дистанционно. На пике пандемии и позднее ситуация не изменилась. Наши заемщики стали на 20% чаще пользоваться интернет-банком «Абсолют Online» и мобильным приложением «Абсолют Mobile». Доля ипотечных платежей онлайн в регионе достигла почти 70% от общего числа», — подчеркивает руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким.

Руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким

На рост заявок по ипотечным кредитам повлияли несколько факторов: один из главных – введение льготной ипотеки с господдержкой под 6 % годовых, где приоритет – первичный рынок жилья.

«Благодаря оперативному введению госпрограммы, продажи в весенний период не упали, а летом и в сентябре только набирают обороты. Сейчас уже почти все сферы вернулись в рабочий режим, что дополнительно повлияло на покупательский спрос. В этом году доступна самая низкая ставка за всю историю – 4,7% на весь срок кредитования», — сообщил заместитель директора по развитию СК «ВИРА-Строй» Александр Аксёненко.

Срок действия госпрограммы – до 1 ноября. Для оформления кредита на особых условиях у покупателей еще есть время.

«Это сильно подстегнуло процесс: в регионе у нас традиционно строится много жилья. В данном сегменте кредитования есть рост. И серьёзный», — подтвердил начальник центра ипотечного кредитования АО «Газпромбанк» Кирилл Толстихин.

Начальник центра ипотечного кредитования АО «Газпромбанк» Кирилл Толстихин

Также на ситуацию влияет и то, что банки постепенно снижают процентные ставки: держать деньги на депозитных вкладах уже не так выгодно, как раньше.

Дистанцироваться, чтобы стать ближе

Эксперты считают, что сегодня преимущество получит тот, кто быстрее конкурентов приспособиться к новым условиям и предложит своим клиентам широкий выбор online-сервисов.

«Тренд на рост доли операций и сервисов в онлайн не новый. Лидеры банковского рынка сделали ставку на цифровизацию своих сервисов и продуктов еще несколько лет назад. Так, Абсолют Банк еще в 2018 году начал реализацию бизнес-стратегии «технологическое лидерство в партнерстве». Акцент был сделан на сервисы, которые упрощают жизнь наших партнеров», — считает Александр Ким.

«В апреле 2020 года ВТБ запустил онлайн-ипотеку – первым в стране провел полностью дистанционную сделку. Сегодня в проект включились более 20 застройщиков России (в Новосибирске в проекте участвует ГК «Брусника»). Мы продолжаем активно работать в рамках цифровизации процесса покупки жилья и улучшения нашей продуктовой линейки. В стратегии ВТБ, принятой в прошлом году, предусмотрен 100% перевод услуг в цифровые каналы до 2022 года», — рассказала управляющий директор по ипотеке ВТБ в Новосибирской области Виктория Ферле.

управляющий директор по ипотеке ВТБ в Новосибирской области Виктория Ферле

Повышенный интерес к online-сервисам среди клиентов отмечают практически все финансовые организации. Подтверждает это и статистика. Так в Сбербанке доля заявок, которые подаются через online-платформы, выросло с 30% до 70%. А число тех, кто оформляют заявки на ипотечный кредит через платформу ДомКлик, выросло вдвое.

«Чтобы попасть в будущее, а не остаться в прошлом, любой компании нужно разрабатывать, внедрять, придумывать digital-идеи «еще вчера». Online-технологии в XXI веке применимы ко всем сферам жизни, и ипотека не стала исключением», — считает Управляющий ККО АО «Банк Жилищного Финансирования» в г. Новосибирске Елена Гааль.

Многие банки предлагают своим клиента всё новые дистанционные услуги.

«Это онлайн-презентации, видео звонки покупателям, чего ранее почти не практиковалось», — добавил заместитель директора по развитию СК «ВИРА-Строй» Александр Аксёненко.

заместитель директора по развитию СК «ВИРА-Строй» Александр Аксёненко

«В самом начале пандемии мы предложили ипотечным заемщикам дистанционную пролонгацию страховки. Почти каждый четвертый ипотечный заемщик в период с марта по май у нас смог продлить страховку онлайн. В сентябре, несмотря на снятие ограничений, доля заемщиков, продлевающих страховку «в удаленном режиме», продолжила расти и приблизилась к 30% от общего числа», — отметил Александр Ким.

Всё больше банков отходят от бумажного формата документации: практически все виды справок сегодня можно оформить дистанционно.

«Заявку нужно оставить на сайте и прикрепить имеющиеся документы на квартиру, которая будет передана в залог. Именно под влиянием цифровизации и был создан продукт «под залог», и на текущий момент это уникальное предложение, дающее возможность моментально решить вопрос. Направленная через сайт заявка также принимается в работу специалистом, который связывается с клиентом в любом случае, даже если у него к клиенту вопросов нет», — отмечает Елена Гааль.

Управляющий ККО АО «Банк Жилищного Финансирования» в г. Новосибирске Елена Гааль

«Абсолют Банк запустил сервис по подаче заявки на ипотечный кредит «под ключ» через личный кабинет. Он позволяет нашим заемщикам быстро и легко заполнить заявку и получить решение по жилищному займу в срок от 15 минут. Все – без единого посещения офиса банка. За два месяца доля заявок, поданных заемщиками через сайт, выросла с нуля до 5% от общего числа. Мы прогнозируем, что через новый сервис у нас в Абсолют Банке в Новосибирской области будет поступать до 10% заявок на жилищные кредиты уже к концу 2020 года», — рассказал Александр Ким.

Новые сервисы

Самоизоляция привела к тому, что у банков появились и новые финансовые инструменты, оформление которых полностью происходит удалённо.

«В этом году ВТБ запустил собственный сервис электронной регистрации, который позволяет зарегистрировать договор на приобретение строящегося и готового жилья без посещения органов Росреестра, а также мы начали широко использовать систему безопасных расчетов в рамках сделок по покупке строящихся объектов. Сейчас в Новосибирской области мы пилотируем online-рефинансирование ипотеки, создавая 100% цифровой клиентский путь. Заявку на рефинансирование клиент может подать через сайт ВТБ. На сделке заемщик получит электронную подпись, которой удаленно подпишет документы, после чего сотрудник банка сам направит их на регистрацию. Пока клиентам потребуется один раз посетить офис банка, но в перспективе сделка будет оформляться полностью дистанционно», — отмечает Виктория Ферле.

А клиенты Абсолют Банка могут заказать оценку квартиры за пару минут на сайте банка, через онлайн-систему SRG. Проверенный, надежный эксперт проведёт ее в любое удобное для клиента время, в круглосуточном режиме.

Пандемия подтолкнула банки дорабатывать, совершенствовать свои online-сервисы. Процесс стимулирует и политика правительства: многие госструктуры, с которыми работают банки, переходят на online-технологии.

«В период пандемии МФЦ осуществлял деятельность в ограниченном режиме. При помощи сервиса «электронная регистрация» Сбербанка, клиенты оперативно, не покидая банка, направляли документы на государственную регистрацию сделок с недвижимостью, что позволило нам удовлетворить потребности наших клиентов. Также, в результате интеграции наших online -сервисов с Пенсионным фондом РФ, сегодня есть возможность подать копию трудовой книжки в цифровом виде. Также у тех, кто в качестве первоначального взноса либо для погашения кредита использует материнский капитал, появилась возможность подачи заявлений в электронном виде», — подчёркивает Ольга Коновалова.

«Дистанционные технологии существенно ускоряют процесс подачи и обработки документов. Они становятся более востребованными, фактически личный визит клиента в банк требуется один раз для подписания документов. Заявка на кредит подается online. Подача документов на приобретаемый объект для его согласования, заказ отчёта об оценке, получение заключения о стоимости объекта, предварительное согласование сделки со страховой компанией осуществляются дистанционно. Также клиенты охотно пользуются электронными сервисами подачи документов на госрегистрацию», — отмечает Виктория Ферле.

Единственное, что пока редко удаётся сделать удалённо – это подписать кредитную документацию. Пока ещё требуется личное присутствие клиента. Но и здесь, уверены банкиры, скоро будет найдено технологическое решение.

«Если клиент Абсолют Банка зарегистрирован на Госуслугах, то при покупке жилья на первичном рынке сделка может быть полностью дистанционной, даже подписание договора будет проходить в режиме онлайн. Мы работаем над тем, чтобы в таком же «удаленном» режиме проходили сделки и с готовыми квартирами», — рассказывает Александр Ким.

Новые горизонты

Большой популярностью пользуется услуга проведения региональных сделок online: если вы хотите сегодня купить квартиру в Москве, вам не обязательно лететь в столицу! Партнёры банков – агентства недвижимости, строительные компании, — также всё чаще предпочитают работать в online.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАО "СБЕРБАНК" Г НОВОСИБИРСКА ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

«На платформе Сбербанка ДомКлик у каждого нашего партнёра есть «личный кабинет», где мы обмениваемся всей информацией по заявке. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы в эту систему были интегрированы все участники рынка», — рассказала Ольга Коновалова.

Продвижение digital-сервисов сегодня – это магистральная задача у кредитно-финансовых организаций.

«Мы планируем развивать цифровые сервисы для партнеров и в ближайших планах это создание личного кабинета для партнеров, который серьезно облегчит процесс взаимодействия и позволит выстроить эффективную коммуникацию», — замечает Елена Гааль.

Дополнительные бонусы

Об online-услугах постоянно напоминают менеджеры, а для самых продвинутых клиентов предусмотрены скидки по процентной ставке и другие преференции.

«Есть ряд программ, которые стимулируют наших клиентов учиться, пользоваться нашими online-сервисами. Например, если клиент пользуется сервисом электронной регистрации, банк предоставляет дисконт в 0,3 процентного пункта от базовой ставки», — делится опытом Ольга Коновалова.

«В начале сентября Абсолют Банк запустил беспрецедентную акцию «Кэшбэк за ипотеку». Клиенты могут вернуть 0,5% от своего ипотечного платежа, до 1000 рублей в месяц, если будут пользоваться Системой быстрых платежей для перевода средств из сторонних банков. Всего за две недели после ее запуска количество ипотечных заемщиков, которые переводят через СБП деньги на ипотечный счет в Абсолют Банке, выросло в Новосибирске в 3 раза», — рассказал Александр Ким.

При подаче заявки онлайн — через партнерскую сеть или сервис "Ипотека под ключ" на сайте Абсолют Банка клиенты получают скидку в размере 0,66% от базовой процентной ставки по ряду популярных ипотечных программ.

Также для клиентов, которые активно работают с банком дистанционно и бесплатно оформляют кредитные карты.

Безопасность на высоких скоростях

Чтобы online-сервисы были максимально безопасными для клиентов, в банках проводят «уроки финансовой безопасности». И не устают напоминать простые правила: никому не сообщать свои логины, пароли, не разглашать свои персональные данные.

Но главное, и это признают все участники круглого стола, с помощью online-сервисов получить ипотечный кредит стало значительно проще, безопаснее и быстрее. Оформить и получить решение по кредитной заявке в течение дня – это стандарт, по которому работают сегодня многие банки. Некоторые организации уменьшают этот временной промежуток до одного часа: клиент ещё от риелтора не ушёл – и уже получил решение по ипотеке.

«К нам клиент приходит всего один раз. Для подписания документов по сделке. Все остальные подготовительные мероприятия проводятся online. Также при кредитовании под залог имеющейся квартиры, наши клиенты имеют возможность экономить своё время за счёт отсутствия необходимости делать отчёт об оценке. Ведь online-технологии разрабатываются не только для удобства клиентов, но и для удобства сотрудников банка, что позволяет повышать скорость обслуживания», — отмечает Елена Гааль.

«Если заемщик предоставляет пакет документов в электронном виде, и к нему нет замечаний, то срок регистрации действительно чуть больше часа, а не 5-7 рабочих дней, как обычно», — подтверждает Александр Ким.

А если клиент обращается в банк, в котором оформлена его зарплатная карта, всё становиться ещё проще.

«По ряду кредитов решение приходит в течение 5 минут», — рассказывает Ольга Коновалова.

«Цифровые сервисы дают скорость, а личное общение с персональным менеджером даёт уверенность в том, что подход к клиенту в нашем банке будет максимально индивидуальным и вариативным», — отмечает Елена Гааль.

Главное, отмечают эксперты, всё больше людей воспринимают оформление ипотечного кредита как простую, удобную и доступную операцию, которая становится не сложнее, чем вызов такси или заказ пиццы на ужин. А современные информационные технологии максимально сокращают для людей время от принятия решения до момента въезда в новую квартиру.