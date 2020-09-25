Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Курорты Алтая резко набрали популярность с приходом второй волны коронавируса

вчера 23:07

Фото pixabay.com

Закрытые границы и программа кэшбека обусловили популярность Алтая у соотечественников; турбазы и отели работают с хорошей загрузкой.

Жители Европейской части России обеспечили приток туристов в Алтай. Как сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, загрузка отелей и турбаз перекрыла показатели прошлого года, составив 50% — 100%. Был даже дефицит дорогих номеров, с чем раньше сталкиваться не приходилось. Президент Ассоциации туристических организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая также отмечает, что в сентябре загрузка вдвое выше, чем год назад. Об этом пишет «Коммерсант-Сибирь».

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» зафиксировал рост авиабилетов в Горно-Алтайск на 70% к прошлому году, а в летние месяцы – почти в два раза. Алтай наиболее популярен у москвичей, санкт-петербуржцев, красноярцев и сургутян.

Шанс на сохранение ажиотажного спроса остаётся и на будущий год. Туристы «распробовали» качественный сервис при лояльных ценах. На вероятность продолжения популярности Алтая у туристов из Европейской части страны указывает профессор МГУ Наталья Зубаревич.

Напомним, 26 сентября стало известно, что горнолыжный курорт Шерегеш открывает сезон в ноябре.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Республика Алтай
Алтайский край

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127025
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39332
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31822
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
29803
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29048
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23432
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22510
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле