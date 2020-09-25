Курорты Алтая резко набрали популярность с приходом второй волны коронавируса

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Закрытые границы и программа кэшбека обусловили популярность Алтая у соотечественников; турбазы и отели работают с хорошей загрузкой.

Жители Европейской части России обеспечили приток туристов в Алтай. Как сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, загрузка отелей и турбаз перекрыла показатели прошлого года, составив 50% — 100%. Был даже дефицит дорогих номеров, с чем раньше сталкиваться не приходилось. Президент Ассоциации туристических организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая также отмечает, что в сентябре загрузка вдвое выше, чем год назад. Об этом пишет «Коммерсант-Сибирь».

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» зафиксировал рост авиабилетов в Горно-Алтайск на 70% к прошлому году, а в летние месяцы – почти в два раза. Алтай наиболее популярен у москвичей, санкт-петербуржцев, красноярцев и сургутян.

Шанс на сохранение ажиотажного спроса остаётся и на будущий год. Туристы «распробовали» качественный сервис при лояльных ценах. На вероятность продолжения популярности Алтая у туристов из Европейской части страны указывает профессор МГУ Наталья Зубаревич.

Напомним, 26 сентября стало известно, что горнолыжный курорт Шерегеш открывает сезон в ноябре.