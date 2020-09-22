«Лады» подорожают с 1 октября: пятый раз за год

Фото из открытых источников

Похоже, корона есть не только у царственных особ и коронавируса, но и у некоторых российских производителей; на фоне слабого роста спроса «АвтоВАЗ» снова поднимает цены.

С 1 октября тольяттинский автопроизводитель поднимает цены на свою продукцию в среднем на 2%-3%, пишет «Российская газета». Издание подсчитало, что это – пятое повышение цен на «вазовскую» продукцию за последний год. Причину подорожание концерн не раскрывает.

В первом полугодии LADA зафиксировала небольшое восстановление спроса на рынке новых автомобилей.

За это время в России реализовано 140 623 легковых машин и LCV тольяттинского производства. Такие данные опубликованы на сайте «АвтоВАЗа». Июньские продажи LADA Granta сравнялись с уровнем прошлого года. Но настоящим спросом у граждан пользуется LADA Vesta, замыкает топ-3 пассажирские версии семейства Largus.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе – июне в России продано 636 000 новых машин, это падение на 23% и самый низкий результат двухтысячных годов на российском авторынке.

Напомним, 22 сентября стало известно, что в Сибири упало количество автокредитов.