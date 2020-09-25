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Маски на лицо: в Новосибирске пройдут рейды в общественном транспорте

сегодня 15:40

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске 1 октября общественный транспорт проверят на соблюдение масочного режима; контроль коснётся и пассажиров, и водителей.

В Новосибирске завтра, 1 октября, устроят показательный рейд с участием прессы по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

«В ходе пресс-тура будет проведена проверка соблюдения пассажирами общественного транспорта масочного режима, а также даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

В мероприятии примут участие начальник управления организации пассажирских перевозок регионального минтранса Андрей Бенимецкий, представители МКУ «ЦУГАЭТ», управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и полиции.

В мэрии не сообщили, будут ли штрафовать выявленных нарушителей масочного режима и какое наказание ждёт водителей и кондукторов, которые обслуживают пассажиров без масок.

Известно, что рейд будет проходить на одной из самых оживлённых остановок левого берега.

Напомним, масочный режим в Новосибирской области продлён до 31 октября.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

новосибирск
коронавирус
масочный режим

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