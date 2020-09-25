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Материнский капитал в 2021 году увеличат: стало известно на сколько

сегодня 13:25

Фото pixabay.com

Увеличение номинала коснется всех видов маткапитала; правила распоряжения маткапиталом не меняются.

Пенсионный фонд России намерен увеличить размер материнского капитала в 2021 году. Названа предварительная сумма индексации.

В Пенсионном фонде России заявили, что увеличение номинала коснётся всех видов материнского капитала. По предварительным данным, сумму выплат на первого и второго ребёнка проиндексируют на 3,7 %. По предварительным расчётам, размер материнского капитала на первого ребёнка составит 483 тысячи 882 рубля, что примерно на 20 тысяч рублей больше, чем сейчас.

По данным издания Sputnik, правила распоряжения маткапитала не изменятся. Его можно потратить на образование, улучшение жилищных условий, на пенсию матери, а также на реабилитацию ребёнка-инвалида. Кроме того, средства можно потратить на ежемесячную выплату на ребёнка от рождения до трёх лет для семей со среднедушевым доходом не выше двух прожиточных минимумов

Напомним, выплату в размере маткапитала предложили ввести для выпускников детдомов в России.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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