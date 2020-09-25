«Мы тут первый день работаем»: подробности гибели рабочего на стройке в Новосибирске и как она может быть связана с новым ЛДС

Фото Сиб.фм

В Новосибирске во время строительных работ погиб мужчина. По версии следствия, рабочий скончался на кране у строящегося дома при его разборке. Сиб.фм связался с представителями застройщика, предполагаемого подрядчика и съездил на место трагедии, чтобы узнать, кто может быть в ней виноват.

Рабочий погиб в ходе разбора башенного крана на стройке в Новосибирске. Инцидент произошёл днём 30 сентября, на территории дома 17к1 по улице Танковой. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, погибшим оказался монтажник 1981 года рождения.

«По предварительным данным, при демонтаже крана произошла поломка, в следствии чего потерпевшего зажало между секцией и башней крана на высоте 60 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. Следователем СКР проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства.

На этом кране произошла трагедия/Фото: Денис Калин/Сиб.фм

По этому адресу ведётся строительство так называемого «Ельцовского парка». Он предполагает многоэтажные дома с зелёной зоной вокруг. Застройщиком выступает ООО «Ельцовский парк». Фирма входит в группу компаний ООО «Химметалл», которая принадлежит новосибирскому бизнесмену Евгению Гаврилову.

Гаврилов имел отношение к конфликту местных жителей с застройщиками в пойме реки Ельцовка-1. Он начался из-за желания уничтожить зелёные насаждения на её территории. Как рассказала Сиб.фм координатор проекта "Ельцовка-Первая!" Дарья Друщенко, Гаврилов выступал на их стороне.

«Желание Евгения Гаврилова сделать хотя бы часть парка помогло проекту в целом стать более осязаемым и весомым. «Химметал» совместно с «Адаптик-А» разработали концептуальный проект парка, который можно брать за основу и ссылаться на него при продвижении идеи, что уже делаем мы (инициативная группа "Ельцовка — Первая!") и Терешкова, например. Также, несмотря на сложности в согласованиях, от благоустройства части парка Гаврилов не отказался. Сейчас на их территории на прилегающей к реке площадке ведутся начальные работы по благоустройству, намечен пешеходный мостик», — рассказала активистка.

План застройки территории от Евгения Гаврилова/Фото: «Ельцовка — Первая! в ВК

Несмотря на то, что инцидент произошёл непосредственно на строительной площадке ООО «Ельцовский парк», в самой компании отрицают причастность к случившемуся. Корреспондент Сиб.фм побывал в офисе фирмы на Танковой, 30, однако там отказались комментировать ситуацию. В разговоре с корреспондентом по телефону представитель фирмы заявила, что инцидент мог произойти по вине подрядной организации.

«Трагедия произошла сегодня. Насколько я знаю, они уже закончили работы, и при сборке крана это произошло. Там работал подрядчик, поэтому не на нас ответственность», — сообщил собеседник издания.

Спустя некоторое время стройплощадка опустела, к моменту прибытия корреспондента Сиб.фм спешно уехали последние рабочие

Корреспондент Сиб.фм, побывавший на стройке, пообщался с коллегами погибшего рабочего. Один из них рассказал, что они приехали из другого города на объект, и находятся на нём первый день. Ни в компании, ни на месте происшествия не удалось выяснить, кто выступает подрядчиком, однако на форменной одежде одного из монтажников было написано «Краномонтаж».

Офис ООО «Ельцовский парк», сотрудники которого не комментируют инцидент

Фирма с таким названием действительно существует. Согласно официальному сайту компании, она выполняет работы по предоставлению башенных кранов для различных объектов. Её головной офис находится в Москве, также есть представительства в Новосибирске и Красноярске. В разговоре с Сиб.фм менеджер сообщил, что «возможно, они предоставляли кран» на объект по улице Танковая, 17к1. По другому телефону компании Сиб.фм ответили, что ничего не знают об инциденте, и не могут его прокомментировать.

Стоит отметить, что «Краномонтаж» принимает непосредственное участие в строительстве нового ледового дворца спорта в Новосибирске, сказано на сайте компании. Также фирма предоставляла услуги при возведении Бугринского моста и новосибирского аквапарка.

Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку по факту гибели рабочего.