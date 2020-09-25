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На месте пожара в гостинице в центре Новосибирска обнаружена канистра из-под бензина

сегодня 12:24

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Гостиничный комплекс «Император» сгорел 29 сентября в центре Новосибирска; причины пожара предстоит установить следствию.

Канистра из под бензина обнаружена на месте крупного пожара в Новосибирске — в центральном районе вечером 29 сентября сгорела гостиница «Император».

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на площади порядка 600 метров. На месте пожара работали 80 человек личного состава и 24 единицы техники. Сообщается, что пострадавших среди постояльцев и персонала нет — они самостоятельно покинули здание.

Причины ЧП, а также размер причинённого ущерба предстоит выяснить следствию.

Напомним, ранее Сиб.фм показал фото с места сгоревшего «Императора».

Автор:
Маргарита Мастеркова

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