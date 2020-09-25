На месте пожара в гостинице в центре Новосибирска обнаружена канистра из-под бензина
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Гостиничный комплекс «Император» сгорел 29 сентября в центре Новосибирска; причины пожара предстоит установить следствию.
Канистра из под бензина обнаружена на месте крупного пожара в Новосибирске — в центральном районе вечером 29 сентября сгорела гостиница «Император».
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на площади порядка 600 метров. На месте пожара работали 80 человек личного состава и 24 единицы техники. Сообщается, что пострадавших среди постояльцев и персонала нет — они самостоятельно покинули здание.
Причины ЧП, а также размер причинённого ущерба предстоит выяснить следствию.
Напомним, ранее Сиб.фм показал фото с места сгоревшего «Императора».
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают