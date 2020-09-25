На удалёнку шагом марш: томским компаниям рекомендовали уйти на дистанционный режим работы

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Оперативный штаб Томской области рекомендует представителям бизнеса перевести максимально возможную часть персонала на удаленный режим работы: об этом сообщили в администрации региона.

Администрация Томской области рекомендует компаниям перевести максимальное число сотрудников на удалёнку там, где это возможно без ущерба для деятельности предприятия. Об этом сообщают «Новости в Томске».

«В первую очередь перевести тех работников, которые попадают в группы риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Это рекомендовано в рамках профилактики коронавируса и сезонных заболеваний», — пояснили в администрации.

В регионе сохраняется масочный режим: использовать средства индивидуальной защиты томичи должны в общественном транспорте, магазинах и других местах с массовым пребыванием людей. Также жителей региона просят минимизировать контакты и соблюдать дистанцию в публичных местах.

Напомним, в Омске режим повышенной готовности продлили до 31 октября.