Накачанные губы Ольги Бузовой шокировали интернет-общественность

Фото Instagram

Идеальная красота недостижима; в погоне за ней многие селебрити перебарщивают.

В ряды переборщивших влилась Ольга Бузова. Она опубликовала на собственной страничке в Instagram фотографию нового имиджа, с подкаченными губами. Фотография мгновенно стала изобразительным мемом, разлетевшись на десятки и сотни пабликов. Количество комментариев в общей сложности перевалило уже за несколько тысяч. К сожалению для Ольги, подавляющее большинство комментаторов издевается над полнотой её губ и даже оскорбляет Бузову. Не забыли комментаторы и недавнего вызова на бой, полученного Бузовой от девушки – боксёрки. «Скоро бокс, капу же надо будет вставлять!», — негодует один из комментаторов. Обвинили Бузову и в закосе под Дженифер Лопес. В негодующем хоре потонули позитивные отклики, типа «красиво же!», «лучше, чем было и помоложе».

Напомним, 23 сентября Бузова флиртовала с Александром Петровым.