Народная карта: новый сервис «Яндекса» покажет пешеходную доступность улиц в Новосибирске

Фото из сервиса «Яндекс.Карты»

Новый сервис «Яндекс.Карт» поможет Новосибирцам оценить пешеходную доступность улиц – нет ли на пути перекрытия или тупика; также любой желающий может дополнять народную карту своими снимками актуальной ситуации на дороге.

Приложение «Народная карта», помогающее пешеходам правильно планировать свой маршрут, появилось в сервисе «Яндекс.Карты». Теперь любой желающий может снять маршрут прогулки по городу и загрузить его в интернет. Фотографии улиц Новосибирска подскажут людям, можно ли пройти — нет ли на пути перекрытия или тупика. Это пригодится маломобильным горожанам, родителям с колясками, велосипедистам и всем, кому важна дорога без препятствий. Об этом Сиб.фм рассказала пресс-агент геосервисов «Яндекса» Мария Потапенко.

«Снять маршрут можно в мобильном приложении "Народная карта", а скоро и в мобильном приложении "Яндекс.Карт". Снимки, которые пройдут модерацию, через несколько часов появятся в веб-версии "Яндекс.Карт" — в разделе "Зеркала"», — уточнила она.

Первые фотографии уже появились на карте — специалисты и партнёры «Яндекса» сняли более 18 км улиц Новосибирска.

Сейчас на снимках доступен маршрут, который начинается на площади Инженера Никитина, идёт вдоль Октябрьской магистрали, сворачивает на Красный проспект, огибает площадь Ленина и завершается неподалёку от метро «Заельцовская».

По словам Потапенко, фотографии пешеходных маршрутов помогут не только ориентироваться в городе, но и обновлять карты.

«Компьютерное зрение уже автоматически собирает актуальную информацию о дорожных знаках, разметке и номерах домов. С помощью пешеходных маршрутов можно будет получать ещё больше данных — например, о режиме работы организаций или о наличии пандусов у входа», — добавила она.

Мобильная «Народная карта» — это приложение на Android, с помощью которого можно снимать авто и пешие маршруты, а также уточнять карту. В веб-версии «Народной карты» авторы могут рисовать и редактировать дороги, улицы, дома, сады и реки.

Напомним, ранее сообщалось о появлении на «Яндекс.Картах» расписания движения общественного транспорта.