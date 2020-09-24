Настойчивых коллекторов в Новосибирске оштрафовали на 130 тысяч рублей

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Арбитражный суд вынес решение по делу ООО «Единое коллекторское агентство»; компанию оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушение прав должниц.

В Новосибирске судебные приставы помогли защитить права должников. Обратившиеся в службу женщины пожаловались на незаконные действия компании ООО «Единое коллекторское агентство», при этом проверка показала, что представители фирмы действительно нарушали закон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

«В ходе проверок установлено, что на телефоны должниц от сотрудников агентства неоднократно поступали звонки и СМС-сообщения с телефонных номеров, не входящих в список выделенных оператором связи для ООО «Единое коллекторское агентство». Кроме того, в сообщениях не указывались сведения о наличии просроченной задолженности», — объяснили приставы.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки было составлено два протокола об административном правонарушении.