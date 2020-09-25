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«Наступают не лучшие времена»: депутат Госдумы Вера Ганзя рассказала о тяжёлых последствиях коронавируса

сегодня 09:52

Фото со страницы Веры Ганзи в Facebook

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя предупредила о наступлении сложного в финансовом плане периода; она считает, что наилучшим вариантом поддержки регионов стала бы компенсация выпадающих из-за коронавируса доходов.

Увеличение дотаций регионам и муниципалитетам на сумму выпадающих доходов предложила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя в качестве поддержки пострадавших от коронавируса субъектов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Для всех нас наступают далеко не лучшие времена. Внутренние заимствования достигнут 20 % ВВП. Это в целом небольшой долг по сравнению с нашими западными "партнёрами" . Другое дело ситуация в регионах и муниципалитетах. Налоговые поступления резко сократились, расходы резко возросли», — написала она.

По словам депутата, правительство предлагает перенести сроки выплат бюджетных кредитов до 2029 года. Это сэкономит регионам 100 млрд, хотя дыра в бюджете в результате составит более 500 млрд.

«Также рассматривается вариант наращивания объёма коммерческих кредитов и дефицита бюджетов. Все пороговые ограничения для этого сняты», — рассказала Ганзя.

На её взгляд, ещё одной эффективной мерой поддержки могло бы стать увеличение дотации регионам и муниципалитетам на сумму выпадающих доходов, вызванных последствиями коронавирусного кризиса. Однако это предложение, подчеркнула депутат, не нашло поддержки.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о продлении стимулирующих выплат медикам из-за коронавируса до января следующего года.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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