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Новая выплата: молодые россияне получат налоговый капитал

сегодня 09:23

Фото pixabay.com

Самозанятым россиянам до 18 лет могут предоставить налоговый капитал в размере 1 МРОТ; общая сумма льготы – 22 тысячи рублей.

Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, могут получить право на дополнительный налоговый вычет. Инициатива рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идёт о предоставлении дополнительного «налогового капитала» в размере одного МРОТ — 12 130 рублей. В результате общая сумма льготы с учётом стандартного вычета в 10 тыс. рублей составит для них 22 130 рублей. Эти деньги можно будет тратить на уплату будущих налогов.

Законопроект подготовлен Минфином по поручению президента России Владимира Путина.

Самозанятость — это специальный режим предпринимательской деятельности, но без открытия ИП. Стать самозанятым можно после регистрации через приложение «Мой налог». Расчёт налогов будет осуществляться после совершения операций и получения дохода от профессиональной деятельности, т. е. продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Напомним, 30 сентября заканчивается приём заявлений на коронавирусные выплаты.

Автор:
Олеся Сметанникова

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