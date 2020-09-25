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Новосибирская прокуратура проверит гостиницу, владельца которой ранее судили из-за пожара

сегодня 00:42

Фото из социальных сетей

После пожара в новосибирской гостинице «Император» будет организована проверка; ранее Сиб.фм сообщал, что у владельца уже были проблемы с законом из-за нарушений правил безопасности.

Прокуратура проверит гостиницу «Император», где вечером 29 сентября произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«По факту пожара дознаватели отдела регионального ГУ МЧС России проведут уголовно-процессуальную проверку, результаты которой оценит прокуратура», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Сиб.фм выяснил, что владелец гостиничного комплекса — уроженец Армении Титал Шамоян. Он владел бизнесом на Дальнем Востоке, в частности, предприниматель занимался торговым центром «Майский» в Комсомольске-на-Амуре.

Тогда на его территории во время пожара пострадал один из арендаторов, которая отсудила 2 млн рублей в качестве компенсации. Экспертиза показала, что здание было построено с нарушениями.

Напомним, пожар в гостинице «Император» тушили 80 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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