Новосибирцев возмутил автобус с открытыми дверями и хамящим кондуктором

Фото со страницы сообщества "ЧС 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Житель Новосибирска сегодня утром подвергся нападкам со стороны кондуктора общественного транспорта; в автобусе не нашлось сдачи со 100 рублей.

В группе «ЧС 54» в социальной сети «ВКонтакте» новосибирец пожаловался на хамское поведение кондуктора, у которого в утренний час не нашлось сдачи со 100 рублей.

«Сегодня утром, на маршруте 14 (госномер 557) ехал на работу и нарвался на откровенное хамство данной особы. А всё по причине того что дал ей купюру 100 рублей а у неё нет сдачи. Я бы и не расстроился пока не прозвучала хамским тоном фраза «Ну где вы ходите с такими деньгами утром?». Я бы понял, если речь шла бы о 1000 или 5000. Но уже со 100 рублями надо думать о размене это что-то новенькое. В итоге оскорбления посыпались градом», — сообщил подписчик группы.

Как сообщил новосибирец, пожелавший остаться неизвестным, при этом в автобусе была сломана задняя дверь и через огромную щель задувал холодный воздух. На улице в это время была температура – 1 градус Цельсия.

Сиб.фм направил запрос в департамент транспорта мэрии Новосибирска с просьбой объяснить техническое состояние автобуса, а также сообщить, должны ли кондукторы в утренние часы иметь при себе достаточную сумму разменных монет.

Напомним, в начале сентября сибирячка пожаловалась, что её зажало в дверях автобуса в Новосибирске.