Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новые жертвы коронавируса: врачи назвали возраст умерших в Новосибирске мужчин

сегодня 11:15

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавируса умерли 449 человек; четыре пациента скончались за последние сутки.

77 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за прошедшие сутки. В больницах умерли четверо больных. Об этом 30 сентября рассказали в региональном оперативном штабе.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 года и 82 лет», — уточнили там.

Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

124517
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39255
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31406
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23224
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22431
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21745
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21135
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября