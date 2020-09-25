Новые жертвы коронавируса: врачи назвали возраст умерших в Новосибирске мужчин

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавируса умерли 449 человек; четыре пациента скончались за последние сутки.

77 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за прошедшие сутки. В больницах умерли четверо больных. Об этом 30 сентября рассказали в региональном оперативном штабе.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 года и 82 лет», — уточнили там.

Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.