Около 2500 деревьев высадили новосибирские железнодорожники в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес»

Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций ЗСЖД

Сотрудники Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология» высадили около 2500 саженцев лиственницы.

Акция была организована общественной экологической организацией «ЭКА» при поддержке Минприроды Новосибирской области совместно с лесопользователем АО «Бердский лесхоз» и прошла на землях лесного фонда Искитимского лесничества. Высадка саженцев проводилась в минувшие выходные с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Отметим, что на Западно-Сибирской железной дороге в течение всего года реализуется комплексный план мероприятий, который включает в себя проекты и акции по защите окружающей среды, ликвидации несанкционированных свалок, высадке деревьев и другие мероприятия.

Напомним, всего этой осенью в Новосибирской области планируется посадить более 150 тысяч саженцев хвойных пород деревьев.