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Определены особенности распространения коронавируса в Москве и Петербурге

сегодня 00:57

Фото pixabay.com

Две столицы работают как транспортные хабы; приток туристов способствует распространению коронавируса.

«Вечерняя Москва» выяснила особенности картины заболеваемости коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге. Большое количество приезжих, которые каждый день проходят через эти города и массовые культурные мероприятия способствуют заболеваемости, пояснили изданию учёные.

В частности, такой версии придерживается профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Приток туристов, особенно – в Санкт-Петербург – отмечает заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов. При этом граждане не соблюдают требования профилактики и игнорируют ношение масок в общественных местах.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова не исключила возврат ограничений при сильном росте новых заражений, что может вызвать дефицит коек для больных коронавирусом.

Напомним, 29 сентября Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусной пневмонией.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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