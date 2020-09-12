Отменить накопительную часть пенсии могут в России
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Отменить часть пенсии попросили профсоюзы; вопрос относится к «правовым коллизиям».
В России могут отменить накопительную часть пенсии. С таким предложением выступили представители Федерации независимых профсоюзов России.
Своё обращение представители ведомства направили премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе сказано, что накопительная часть пенсии относится к «правовым коллизиям» и вопрос с её расчетом и начислением окончательно не решён.
В частности, из пенсионного страхования изъят параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, но сохранена накопительная часть. При средней продолжительности жизни в России в 72 года возраст дожития для мужчин и женщин составляет 12 и 15 лет соответственно. При этом для накопительного компонента в 2015 году был установлен показатель 228 месяцев, то есть 19 лет. Ожидается, что к 2021 году этот показатель увеличится до 22 лет.
Профсоюзы в своём заявлении утверждают, что подобная ситуация полностью дискредитирует саму идею накопительной части пенсии, поскольку снижает размеры пенсионного обеспечения страхования.
Напомним, ранее мы узнали, как будет индексироваться пенсия до 2024 года.
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