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Отменить накопительную часть пенсии могут в России

сегодня 11:06

Фото pixabay.com

Отменить часть пенсии попросили профсоюзы; вопрос относится к «правовым коллизиям».

В России могут отменить накопительную часть пенсии. С таким предложением выступили представители Федерации независимых профсоюзов России.

Своё обращение представители ведомства направили премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе сказано, что накопительная часть пенсии относится к «правовым коллизиям» и вопрос с её расчетом и начислением окончательно не решён.

В частности, из пенсионного страхования изъят параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, но сохранена накопительная часть. При средней продолжительности жизни в России в 72 года возраст дожития для мужчин и женщин составляет 12 и 15 лет соответственно. При этом для накопительного компонента в 2015 году был установлен показатель 228 месяцев, то есть 19 лет. Ожидается, что к 2021 году этот показатель увеличится до 22 лет.

Профсоюзы в своём заявлении утверждают, что подобная ситуация полностью дискредитирует саму идею накопительной части пенсии, поскольку снижает размеры пенсионного обеспечения страхования.

Напомним, ранее мы узнали, как будет индексироваться пенсия до 2024 года.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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