«Ответственность не на нас»: застройщик назвал виновного в гибели рабочего в Новосибирске

Фото Дениса Калина / Сиб.фм

В Новосибирске на стройке погиб рабочий; компания-застройщик рассказала, что произошло и кто может быть виновником трагедии.

В гибели рабочего на стройке в Новосибирске может быть виновна подрядная организация. Об этом 30 сентября Сиб.фм сообщил представитель компании ООО «Ельцовский парк» — эта фирма, входящая в группу «Химметалл», является застройщиком двух многоэтажек по адресу Танковая, 17к1.

«Произошла трагедия: сотрудники завершили часть работ на объекте и начали сворачивать кран. Человек упал с высоты. Занимался этим подрядчик, поэтому ответственность не на нас», — прокомментировал собеседник издания.

Представитель компании отказался называть подрядчика.

По данным Rusprofile, ООО «Ельцовский парк» и ООО «Химметалл» связаны с бизнесменом Евгением Гавриловым. В первой он занимает должность гендиректора, во второй — учредитель. Связаться с самим предпринимателем Сиб.фм на момент публикации не удалось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в строящемся доме на улице Танковая, 17к1 рабочий сорвался с высоты 60 метров и разбился. От полученных травм он скончался на месте. Как передаёт корреспондент Сиб.фм с места трагедии, сейчас рабочие покинули строительную площадку.