Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Ответственность не на нас»: застройщик назвал виновного в гибели рабочего в Новосибирске

сегодня 17:07

Фото Дениса Калина / Сиб.фм

В Новосибирске на стройке погиб рабочий; компания-застройщик рассказала, что произошло и кто может быть виновником трагедии.

В гибели рабочего на стройке в Новосибирске может быть виновна подрядная организация. Об этом 30 сентября Сиб.фм сообщил представитель компании ООО «Ельцовский парк» — эта фирма, входящая в группу «Химметалл», является застройщиком двух многоэтажек по адресу Танковая, 17к1.

«Произошла трагедия: сотрудники завершили часть работ на объекте и начали сворачивать кран. Человек упал с высоты. Занимался этим подрядчик, поэтому ответственность не на нас», — прокомментировал собеседник издания.

Представитель компании отказался называть подрядчика.

По данным Rusprofile, ООО «Ельцовский парк» и ООО «Химметалл» связаны с бизнесменом Евгением Гавриловым. В первой он занимает должность гендиректора, во второй — учредитель. Связаться с самим предпринимателем Сиб.фм на момент публикации не удалось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в строящемся доме на улице Танковая, 17к1 рабочий сорвался с высоты 60 метров и разбился. От полученных травм он скончался на месте. Как передаёт корреспондент Сиб.фм с места трагедии, сейчас рабочие покинули строительную площадку.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

125745
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39313
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31612
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23327
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22484
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21801
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21189
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября