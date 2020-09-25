Передел земли: УФАС запретит торговать венками и надгробиями на кладбищах Новосибирска

Фото из архива Сиб.ФМ

Мэрию Новосибирска обязали прекратить нарушение антимонопольного законодательства на территории кладбищ; сейчас администрация пытается обжаловать предписание, которое запретит устанавливать на погостах торговые павильоны.

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы потребовало от мэрии Новосибирска вернуть земельные участки кладбищ, которые находятся в ведении МКУ «Ритуальное хозяйство», в пользование муниципалитета. Об этом в ответ на запрос Сиб.фм сообщили в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Поводом для обсуждения этой темы стало постановление мэрии № 1962 «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования муниципального казённого учреждения города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» земельными участками». Копия документа имеется в распоряжении Сиб.фм.

Также интерес вызывает то, что с постановлением представители сферы ритуальных услуг не были ознакомлены — оно было подписано ещё в июне, и на протяжении нескольких месяцев о нём не сообщалось. Причина, как уточнили Сиб.фм в мэрии, заключается в том, что постановление опубликовали в печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска».

«В данном печатном издании подлежат публикации правовые акты города Новосибирска, распространяющиеся на неопределённый круг лиц. Так как постановление о прекращении постоянного (бессрочного) пользования от 30.06.2020 № 1962 персонифицировано и рассчитано на конкретное лицо и конкретный случай, оно не подпадает под правовые акты города Новосибирска, подлежащие публикации в указанном печатном издании», — ответили на запрос издания.

Этот документ стал реакцией на претензии УФАС: ранее ведомство обратилась с предписанием к мэрии, чтобы отменить другое постановление — № 2667 от 09.06.2017 «О предоставлении муниципальному казённому учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки».

Теперь, если муниципальным властям не удастся оспорить требование антимонопольной службы, мэрия снова примет в своё ведение земельные участки, занимаемые Заельцовским, Гусинобродским, Клещихинским, Инским, Южным, Северным кладбищами.

Сейчас мэрия обратилась в Арбитражный суд с требованием признать незаконным предписание УФАС. Впрочем, процесс пока не складывается в сторону администрации. Как сказано в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области, ещё 31 августа мэрии отказали в удовлетворении требований, оставив в силе решение УФАС. В ходе судебного заседания сторона муниципалитета не смогла предоставить весомых доказательств того, что предписание антимонопольной службы приведёт к крупным финансовым потерям. У новосибирской мэрии есть ещё одна возможность обжаловать решение в Западно-Сибирском Арбитражном суде.

Впрочем, этот конфликт начался вовсе не несколько месяцев назад. Ещё в 2015 году УФАС по Новосибирской области обвинила в ограничении конкуренции мэрию Новосибирска, которая передала в бессрочное пользование «Ритуальным услугам» кладбища. Городскую администрацию обязали забрать кладбища обратно. Однако тогда дело завершилось в пользу МКУ — более того, с этого момента в ведении «Ритуальных услуг» остались все семь кладбищ, что сделало компанию монополистом в городе.

Согласно данным Rusprofile, руководителем МКУ «Ритуальные услуги» числится Сергей Авдюнин. В качестве основного вида деятельности фирмы указана организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Также компания занимается благоустройством, уборкой кладбищ, её работники копают могилы и предоставляют другие услуги. Предписание УФАС было связано именно с коммерческими услугами, доход от которых может быть никак не задекларирован. Среди них — продажа венков, надгробий и прочей утвари на территории самих кладбищ.

Примерно одинаковая ситуация сложилась на территории каждого из кладбищ, подконтрольных МКУ «Ритуальные услуги». Такую картину с продажей похоронных принадлежностей можно наблюдать как на Инском, так и на Клещихинском кладбище.

По сути, надзорные органы добиваются полного разделения функциональной и коммерческой составляющих работы кладбищ. Администрация должна заниматься исключительно обслуживанием территории и выделением земельных участков под захоронение. А все сопутствующие платные услуги, связанные с похоронным процессом и обустройством могил, должны быть выведены из-под их влияния и перенесены далеко за ограду погостов.

По оценкам экспертов, это должно не только привести к демонополизации рынка, но и исключить коррупционные факторы ритуальной деятельности.

Несмотря на то что большая часть продаваемых товаров действительно нужна для похорон, продажа их непосредственно на въезде на кладбище выглядит неоднозначно. Особенно сильно это могут чувствовать родственники умерших. Кроме того, это можно расценивать как навязывание услуг, причём с явным конкурентным преимуществом отдельных организаций.