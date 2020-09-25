Перевод пенсий на карту «МИР» продлили до конца года

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Предоставить реквизиты карты «МИР» пенсионеры могут до конца года; об этом сообщила представитель Центробанка.

Оформить перевод пенсий на карту «МИР» теперь можно до конца года. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».

Изначально планировалось завершить процесс перевода платежей пенсионерам на национальную платёжную карту до 1 июля. Потом из-за пандемии коронавируса этот период продлили до 1 октября.

Сейчас пенсионеры могут оформить новую карту до 31 декабря. При этом, по данным Бакиной, большая часть получателей пенсий уже предоставила новые реквизиты.

Также для пенсионеров сохраняются альтернативные способы получения пенсий.

Напомним, профсоюзы предлагают отменить накопительную часть пенсии.