Первые заморозки в Новосибирске: горожан встретила хрустальная трава и заледеневшие стёкла авто
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Утром новосибирцы отметили первый ночной заморозок; в городе появились застывшие лужи и замёрзшие стёкла автомобилей.
Первый заморозок опустился на Новосибирск минувшей ночью. Ранним утром 30 сентября в городе столбик термометра опустился до отметки – 2 градуса Цельсия.
Горожан, спешащих на работу, встретила хрустальная трава.
Лужи покрылись корочкой льда.
Автомобилистам сегодня придётся вспомнить про скребки для стёкол.
После дождей и достаточно тёплой погоды, автомобили тоже покрылись слоем изморози.
Напомним, 29 сентября в Новосибирске выпал первый снег.
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