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Первые заморозки в Новосибирске: горожан встретила хрустальная трава и заледеневшие стёкла авто

сегодня 07:57

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Утром новосибирцы отметили первый ночной заморозок; в городе появились застывшие лужи и замёрзшие стёкла автомобилей.

Первый заморозок опустился на Новосибирск минувшей ночью. Ранним утром 30 сентября в городе столбик термометра опустился до отметки – 2 градуса Цельсия.

Горожан, спешащих на работу, встретила хрустальная трава.

Лужи покрылись корочкой льда.

Автомобилистам сегодня придётся вспомнить про скребки для стёкол.

После дождей и достаточно тёплой погоды, автомобили тоже покрылись слоем изморози.

Напомним, 29 сентября в Новосибирске выпал первый снег.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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новосибирск
заморозки

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