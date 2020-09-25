Пешеход погиб возле перехода в Калининском районе Новосибирска – видео с места ДТП

Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска

Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте на улице Тайгинской и попал под колёса иномарки; пешеходный переход находился всего в нескольких метрах от места смертельного ДТП.

Переходившего дорогу в неположенном месте 51-летнего мужчину сбил 25-летний водитель в Калининском районе Новосибирска. В сети появилось видео с места происшествия.

Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, ДТП произошло в 21:17 рядом с домом №1/5 на улице Тайгинской.

Пешехода сбил 25-летний парень на Suzuki Cultus. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью. Его личность установлена, это 51-летний мужчина.

Судя по видео с места ДТП, мужчина решил перейти дорогу всего в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Госавтоинспекция Новосибирска напоминает, что переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочине. «Также следует учитывать, что основная доля наездов со смертельным исходом приходится на тёмное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей», — отметили в ГИБДД и посоветовали пешеходам носить одежду со светоотражающими элементами в тёмное время суток.

Напомним, 29 сентября лобовое ДТП парализовало движение в Ленинском районе Новосибирска.